‏خام بەسرە گەورەترین دەسکەفت هەفتانە وەدەستیەرێد کە زیاترە لە 10 دۆلار

‏شەفەق نیوز- بەسرە

‏خام بەسرە قورس و ناوڕاس دەسکەفت هەفتانەی بەرزیگ زیاتر لە 17% وەدەسهاورد، وەگەرد ئەوەگ فشارەیل نەفت جەهانی کار لەلی کرد، و بویە مدوو ئەوەگ نرخەیل خام سەرەکی زەرد هەفتانەی دیار توومار بکەن.

‏خام بەسرە قورس لە کۆتا دانیشتن بازرگانی نرخەی 1.76 دۆلار بەرزەو بوی تا وە 61.05 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ رەسی، وە رێژەی 2.97% لەبان بنەما رووژانە بەرزەو بوی، و دەسکەفتە هەفتانەگەی رەسیە 10.57 دۆلار، یەکسانە وە 17.3% وەرانوەر دەسپێک هەفتە.

‏هەمیش خام بەسرە ناوڕاس 1.76 دۆلار بەرزەو بوی تا رەسیە 63.15 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفت رووژانەی وە رێژەی 2.87% وەدەس هاورد، و دەسکەفتە هەفتانەگەی رەسیە 10.57 دۆلار، یەکسانە وە 20.1%.

‏لە وەرانوەر، نرخەیل نەفت جەهانی هەفتەگەی وە داوەزین تەواو کردن، کە خام برێنت داوەزی ئەرا 71.96 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زەردیگ رەسیە 3.30 دۆلار یا 4.38%، و خام وێست تێکساس ناوڕاسیش داوەزی ئەرا 69.12 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، کە 2.77 دۆلار یا 3.85% کەمەو بوی.

‏ئەو داوەزینەیلە لە بازاڕەیل جەهانی هات وەگەرد ئەوەیش نرخەیل نەفت لە دانیشتن گوزەشتە بەرزەو بوین، تا هەفتەگەی وە ئەنجام نەرێنی ئەرا فرەی خامەیل سەرەکی تەواو بوی، لە وەختیگ کە خام بەسرە پارێزگاری لە دەسکەفتە هەفتانە بەرزەیلی کرد.

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