خام بەسرە لە هەفتەی گوزەشتە تویش زەرەد هات وەگەرد داوەزیان نرخەیل نەفت جیهانی
شەفەق نیوز – بەسرە
خام بەسرە قورس و ناوڕاس، لە هەفتەی گوزەشتە تویش زەرەد هاتن، وە مدوو داوەزیان نرخەیل نەفت لە بازاڕەیل جیهانی، هەرچەن لە مامەلەیل رووژانەی کۆتایی هەفتە نرخەیل خام بەرزەوبوی.
خام بەسرە قورس، لە کۆتا دانیشتن بازرگانی ۱6 سەنت یا ۰.۲۷٪ داوەزی و وەبان 6۰.۰۹ دولار ئەرا هەر بەرمیل بەسا، و زەرەدەیل هەفتانەی رەسیە 96 سەنت، کە ئەرا ۱.5۷٪ وە بەراورد وە دەسپیکردن هەفتە دەرچگ.
هەمیش خام بەسرە ناوڕاس، لە کۆتا دانیشتن 5.۱6 دولار یا ۸.۲۸٪ داوەزی و لەبان 5۷.۱۹ دولار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەسا، و زەرەدەیل هەفتانەی 5.96 دولار بوی، یا ۱۰.4۲٪ بوی.
لە وەرانوەر، نرخەیل نەفت جیهانی لە مامەلەیل ئمڕوو بەرزەوبوین، چوینکە نەفت برێنت ۳۲ سەنت یا ۰.45٪ رەسیە ۷۲.۱۲ دولار ئەرا هەر بەرمیل بەرزەوبوی، و نەفت خام وێست تێکساس ئەمریکی هەمیش 9 سەنت یا ۰.۱۳٪ بەرزەوبوی رەسیە 6۸.۷۸ دولار ئەرا هەر بەرمیل.
وەگەرد بەرزەوبوین رووژانە، هیمان بازاڕەیل نەفت ئەرا توومارکردن زەرەد هەفتانە چگن، لە ناو وەردەوامی گوشارەیل لەبان بازاڕەیل جیهانی، و ئیەیش لەبان نرخەیل خام عراقی رەنگەودایە.