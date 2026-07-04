‏خام بەسرە لە هەفتەی گوزەشتە تویش زەرەد هات وەگەرد داوەزیان نرخەیل نەفت جیهانی

شەفەق نیوز – بەسرە

‏خام بەسرە قورس و ناوڕاس، لە هەفتەی گوزەشتە تویش زەرەد هاتن، وە مدوو داوەزیان نرخەیل نەفت لە بازاڕەیل جیهانی، هەرچەن لە مامەلەیل رووژانەی کۆتایی هەفتە نرخەیل خام بەرزەوبوی.

‏خام بەسرە قورس، لە کۆتا دانیشتن بازرگانی ۱6 سەنت یا ۰.۲۷٪ داوەزی و وەبان 6۰.۰۹ دولار ئەرا هەر بەرمیل بەسا، و زەرەدەیل هەفتانەی رەسیە 96 سەنت، کە ئەرا ۱.5۷٪ وە بەراورد وە دەسپیکردن هەفتە دەرچگ.

‏هەمیش خام بەسرە ناوڕاس، لە کۆتا دانیشتن 5.۱6 دولار یا ۸.۲۸٪ داوەزی و لەبان 5۷.۱۹ دولار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەسا، و زەرەدەیل هەفتانەی 5.96 دولار بوی، یا ۱۰.4۲٪ بوی.

‏لە وەرانوەر، نرخەیل نەفت جیهانی لە مامەلەیل ئمڕوو بەرزەوبوین، چوینکە نەفت برێنت ۳۲ سەنت یا ۰.45٪ رەسیە ۷۲.۱۲ دولار ئەرا هەر بەرمیل بەرزەوبوی، و نەفت خام وێست تێکساس ئەمریکی هەمیش 9 سەنت یا ۰.۱۳٪ بەرزەوبوی رەسیە 6۸.۷۸ دولار ئەرا هەر بەرمیل.

‏وەگەرد بەرزەوبوین رووژانە، هیمان بازاڕەیل نەفت ئەرا توومارکردن زەرەد هەفتانە چگن، لە ناو وەردەوامی گوشارەیل لەبان بازاڕەیل جیهانی، و ئیەیش لەبان نرخەیل خام عراقی رەنگەودایە.

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