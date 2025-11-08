خام بەسرە لەماوەی هەفتەیگ 4% زەردکەێد
2025-11-08T08:11:25+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
خام قورس و ناوڕاس بەسرە، لەبان زەرەد زیاتر لە 4% لەماوەی هەفتەیگ بەسا.
خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی لە رووژ جومعە بڕ 9 سەنت بەرزەوبوی رەسیە 61.73 دۆلار و زەرد هەفتانەی رەسیە 2.95 دۆلار و یەکسانە وە 4.56%
خام ناوڕاس بەسرەش هەمیش 9 سەنت بەرزەوبوی رەسیە 63.58 دۆلار و زەرد هەفتانەی نزیکەی 3 دۆلار یا 4.43 %.
هەردووگ خا برێنت و ئەمریکی لەماوەی ئێ هەفتە نزیکەی دوو لەسەد داوەزیان ئەرا دویەم هەفتە وەبان یەک لەناوەین بەرهەمهاوەرەیل سەرەکی جەهانی بەهەمهاوردن زیایکەن.