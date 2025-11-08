‏خام بەسرە لەماوەی هەفتەیگ 4% زەردکەێد

2025-11-08T08:11:25+00:00

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏خام قورس و ناوڕاس بەسرە، لەبان زەرەد زیاتر لە   4% لەماوەی هەفتەیگ بەسا.

‏خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی لە رووژ جومعە  بڕ 9 سەنت بەرزەوبوی رەسیە  61.73 دۆلار و زەرد هەفتانەی رەسیە   2.95 دۆلار و یەکسانە وە  4.56%

‏خام ناوڕاس بەسرەش هەمیش 9 سەنت بەرزەوبوی رەسیە  63.58 دۆلار و زەرد هەفتانەی نزیکەی  3 دۆلار یا 4.43 %.

‏هەردووگ خا برێنت و ئەمریکی لەماوەی ئێ هەفتە نزیکەی دوو لەسەد داوەزیان ئەرا دویەم هەفتە وەبان یەک لەناوەین بەرهەمهاوەرەیل سەرەکی جەهانی بەهەمهاوردن زیایکەن.

