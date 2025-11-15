خام بەسرە لەبان دەسکەفت کەمیگ لەماوەی ئێ هەفتە بەسێد
شەفەق نیوز ـ بەسرە
هەردووگ خام قورس و ناوڕاس، لەبان دەسکەفت کەمیگ لەماوەی هەفەگە بەسا.
خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی لە رووژ جومعە وە بڕ 1.06 دۆلار بەرزەوبوی و رەسیە 62.07 دۆلار و دەسکەفت هەفتانەی 34 سەنت یا 0.55%بوی.
خام ناوڕاس بەسرەش وە بڕ 1.06دۆلار بەرزەوبوی و رەسیە 63.92 دۆلارودەسکەفت هەفتانەی رەسیە 34 سەنت یا 0.53 %،
نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی وە مدوو رخداریەیل پەیوەنیدار وە دابینکاری لەدویای پەلامار ئۆکرانیا لەبان ئەمار نەفتی روسی کە وە یەکیگ لە گرنگترین بنکەیل وزەی روسیا دانرێد.
خام برێنت دەسکەفت هەفتانەی رەسیە 1.19%، و خام تەکساس ئەمریکی دەسکەفتی رەسیە نزیکەی 0.57%.