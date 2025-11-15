‏خام بەسرە لەبان دەسکەفت کەمیگ لەماوەی ئێ هەفتە بەسێد

‏خام بەسرە لەبان دەسکەفت کەمیگ لەماوەی ئێ هەفتە بەسێد
2025-11-15T07:27:19+00:00

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏هەردووگ خام قورس و ناوڕاس، لەبان دەسکەفت کەمیگ لەماوەی هەفەگە بەسا.

‏خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی لە رووژ جومعە وە بڕ 1.06 دۆلار بەرزەوبوی و رەسیە  62.07 دۆلار و دەسکەفت هەفتانەی  34 سەنت  یا    0.55%بوی.

‏خام ناوڕاس بەسرەش وە بڕ 1.06دۆلار بەرزەوبوی و رەسیە  63.92 دۆلارودەسکەفت هەفتانەی  رەسیە  34 سەنت یا 0.53 %،  

‏نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی وە مدوو رخداریەیل پەیوەنیدار وە دابینکاری لەدویای پەلامار ئۆکرانیا لەبان ئەمار نەفتی روسی کە وە یەکیگ لە گرنگترین بنکەیل  وزەی روسیا دانرێد.

‏خام برێنت دەسکەفت هەفتانەی رەسیە  1.19%، و خام تەکساس ئەمریکی دەسکەفتی رەسیە نزیکەی 0.57%.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon