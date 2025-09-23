خام بەسرە زەرەد نوویگ توومارکەێد کاریگەر بوود وە داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان
شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر
نرخ خام بەسە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.
نرخ خام قورس 39 سەنت داوەزیا یەکسانە وە 0.59% رەسیە65.49 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 39 سەنت داوەزیا یەکسانە وە 0.57% رەسیە 67.94 دۆلار.
لەدویای رەسینە رێککەفتنیگ سەرەتایی ناوەین حکومەت فیدڕاڵی و حکومەت هەرێم کوردستان نرخ نەفت داوەزیا وە دوارە خستنەکار کڕ نەفت لەری تورکیا.
نرخ ام برێنت 66.15 دۆلار بوی، نرخ خام ئەمریکی 61.92 دۆلار بوی.