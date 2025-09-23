خام بەسرە زەرەد نوویگ توومارکەێد کاریگەر بوود وە داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

2025-09-23T07:54:46+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر

نرخ خام بەسە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس 39 سەنت داوەزیا یەکسانە وە  0.59%‎‎ رەسیە65.49 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 39 سەنت داوەزیا یەکسانە وە   0.57% ‎رەسیە 67.94 دۆلار.

لەدویای رەسینە رێککەفتنیگ سەرەتایی ناوەین حکومەت فیدڕاڵی و حکومەت هەرێم کوردستان نرخ نەفت داوەزیا  وە دوارە خستنەکار کڕ نەفت لەری تورکیا.

نرخ ام برێنت  66.15 دۆلار بوی، نرخ خام ئەمریکی   61.92 دۆلار بوی.

