‏خام بەسرە زیاتر لە ٣٥٪ بەرزەو بوود وەرانوەر وە داوەزیان نرخەیل خام جیهانی

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏خام بەسرەی قورس و ناوەین، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوینی نائاسایی توومار کردن کە لە 35٪ زیاتر بوی، پیچەوانەی ئاراستەی بازاڕەیل جیهانی کە لە مامەڵەیل ئمڕوو وەخوەیان دین داوەزیان نرخەیل خام، یەش خام عراقی خسە پێشەنگ گەپترین دەسکەفتەیل ناوەین خامەیل توومارکریاگ.

‏داتایەیل ئەوە دەرخستن کە خام بەسرەی قورس بەرزەو بوی ئەرا 62.57 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیادبوین 36.68٪، لەوەختیگ خام بەسرەی ناوڕاس ئەرا 64.67 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەرزەو بوی وە رێژەی 35.07٪.

‏لەلایگ تریش، خام برێنت داوەزی ئەرا 72.27 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زەرەد 1.99٪، هەمیش خام خوەرئاوای تێکساس داوەزی ئەرا 69.12 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە داوەزین 1.76٪، ئۆپێک وە رێژەی 1.63٪ داوەزی و رەسیە 80.26 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏هەمیش نرخەیل خامەیل کەنداو داوەزین، وەیجویرە خام عەرەبی سووک سعودی داوەزی ئەرا 78.14 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، تێکەڵەی هناردەی کوێت داوەزی ئەرا 83.59 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و خام موربانی ئیماراتیش 66.45 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کرد و وە رێژەی 4.57٪ داوەزی.

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