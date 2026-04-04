خام بەسرە رەسێدە ۱۱۰ دۆلار و دەسکەفتەیل هەفتانەی "پەیمانەیی" توومار کرد وەگەرد وسیان هەناردەکردن
شەفەق نیوز ـ بەغدا
خام بەسرە وە هەر دوو جویرەگەی "قورس و ناوڕاس" لە کۆتایی هەفتەی گوزەشتە دەسکەفتەیل وەرچەویگ وەدەس هاوردن، وەگەرد وسیان هەناردەکردن کێڵگەیل باشوور عراق وە مدوو ئاڵۆزییەیل ئەمنی و بەرزەوبوین گرژییەیل لە تەنگەی هورمز.
خام بەسرەی قورس لە کۆتایی دانیشتن وە بڕ ۴.۹۹ دۆلار بەرزەوبوی و رەسە ۱۰۸.۱۵ دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفتەیل هەفتانەی گشتی توومار کرد ک رەسێدە ۳.۰۵ دۆلار، یەیش وە بەرزەوبوین وە رێژەی ۲.۲۹٪.
لە هەمان باوەت، خام بەسرەی ناوڕاس لە کۆتایی دانیشتنەگە بازدانیگ توومار کرد وە بڕ ۴.۹۹ دۆلار و رەسێدە ۱۱۰.۲۵ دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفتەیل هەفتانەی ۳.۰۵ دۆلاری وەدەس هاورد، وە رێژەی ۲.8۵٪.
نرخەیل نەفت لە جیهان وەرەو توومارکردن وەرچەوترین دەسکەفتەیل هەفتانەی مێژوویی خوەیان چگنە، یەیش وە مدوو وسیان زنجیرەی دابینکردن وزە لە ناوچەی کەنداو، لە ئاکام گرژییە ئەمنییە خێرایەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس ک حیساوات خستنەڕووی جیهانی شیوانیە.