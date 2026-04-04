‏خام بەسرە رەسێدە ۱۱۰ دۆلار و دەسکەفتەیل هەفتانەی "پەیمانەیی" توومار کرد وەگەرد وسیان هەناردەکردن

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏خام بەسرە وە هەر دوو جویرەگەی "قورس و ناوڕاس" لە کۆتایی هەفتەی گوزەشتە دەسکەفتەیل وەرچەویگ وەدەس هاوردن، وەگەرد وسیان هەناردەکردن کێڵگەیل باشوور عراق وە مدوو ئاڵۆزییەیل ئەمنی و بەرزەوبوین گرژییەیل لە تەنگەی هورمز.

‏خام بەسرەی قورس لە کۆتایی دانیشتن وە بڕ ۴.۹۹ دۆلار بەرزەوبوی و رەسە ۱۰۸.۱۵ دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفتەیل هەفتانەی گشتی توومار کرد ک رەسێدە ۳.۰۵ دۆلار، یەیش وە بەرزەوبوین وە رێژەی ۲.۲۹٪.

‏لە هەمان باوەت، خام بەسرەی ناوڕاس لە کۆتایی دانیشتنەگە بازدانیگ توومار کرد وە بڕ ۴.۹۹ دۆلار و رەسێدە ۱۱۰.۲۵ دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفتەیل هەفتانەی ۳.۰۵ دۆلاری وەدەس هاورد، وە رێژەی ۲.8۵٪.

‏نرخەیل نەفت لە جیهان وەرەو توومارکردن وەرچەوترین دەسکەفتەیل هەفتانەی مێژوویی خوەیان چگنە، یەیش وە مدوو وسیان زنجیرەی دابینکردن وزە لە ناوچەی کەنداو، لە ئاکام گرژییە ئەمنییە خێرایەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس ک حیساوات خستنەڕووی جیهانی شیوانیە.

