خام بەسرە ئەرا دویەم رووژ بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نيوز- بەسرە

نرخ خام بەسرە وە هردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی.

نرخ خام قورس بەسرە 37 سەنت وە رێژەی 0.58%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 64.17 دۆلار، و نر خام ناوڕاس بەسرەش 37 سەنت وە رێژەی ، 0.57 % ‎بەرزەوبوی و رەسیە 65.72 .

نرخ نەفت وەگەرد کەمەوبوین رخداریەیل بان سوو دابینکاری بەرزەوبوی، لەدویای ئەوەیگ وەبەرهێنەرەیل بڕیار ئۆپێک+ ئەرا سنووردارکردن زیایبوین بەرهەمهێنان لە مانگ ئایندە سەرنەکەفت.

هەر بەرمیل نەفت خامیگ برێنت وەڕێژەی 48 سەنت 0.7% بەرزبویە رەسیە 65.93 دۆلار، هەمیش نەفت خام ئەمریکای خوەرئاوای تەکساس وەرێژەی 0.8% بەرزەوبوی رەسیە 62.24 دۆلار.