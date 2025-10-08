خام بەسرە ئەرا دویەم رووژ بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان

2025-10-08T08:17:30+00:00

شەفەق نيوز- بەسرە 

 نرخ خام بەسرە وە هردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی.

نرخ خام قورس بەسرە 37 سەنت وە رێژەی  0.58%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە  64.17 دۆلار، و نر خام ناوڕاس بەسرەش 37 سەنت وە رێژەی ،  0.57 % ‎بەرزەوبوی  و رەسیە 65.72 .

نرخ نەفت وەگەرد کەمەوبوین رخداریەیل بان سوو دابینکاری بەرزەوبوی، لەدویای  ئەوەیگ وەبەرهێنەرەیل بڕیار ئۆپێک+ ئەرا سنووردارکردن زیایبوین بەرهەمهێنان لە مانگ ئایندە سەرنەکەفت.

هەر بەرمیل نەفت خامیگ  برێنت وەڕێژەی 48 سەنت  0.7% بەرزبویە رەسیە  65.93 دۆلار، هەمیش نەفت خام   ئەمریکای خوەرئاوای تەکساس وەرێژەی 0.8% بەرزەوبوی رەسیە 62.24 دۆلار.

