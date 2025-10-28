‏خام بەسرە دەسکەفت وەدەس تیارێد وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت و وە رێژەی 1.51%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 65.68 دۆلار و نرخ خام ناوڕاسیش 1.68 دۆلار و وە رێژەی 2.55% ‎بەرزەوبوی رەسیە 67.53 دۆلار.

‏نرخ نەفت وەردەوامە ل داوەزیان لە دوو دانیشتین وەرین، هنای پەستان خریارە بان پلان ئۆپک ئەرا زیایکردن بەرهەمهاوردن و گەشبینبوین لەباوەت رێکەفتن بازرگانی ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین.

