‏خام بەسرە دەسکەفت وەدەس تیارێد وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان

2025-10-28T08:06:53+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت و وە رێژەی  1.51%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە   65.68 دۆلار و نرخ خام ناوڕاسیش  1.68 دۆلار و وە رێژەی  2.55% ‎بەرزەوبوی رەسیە 67.53 دۆلار.

‏نرخ نەفت وەردەوامە ل داوەزیان لە دوو دانیشتین وەرین، هنای پەستان خریارە بان پلان ئۆپک ئەرا زیایکردن بەرهەمهاوردن و گەشبینبوین لەباوەت رێکەفتن بازرگانی ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین.

