خام بەسرە دەسکەفت وەدەس تیارێد وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان
2025-10-28T08:06:53+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت و وە رێژەی 1.51% بەرزەوبوی رەسیە 65.68 دۆلار و نرخ خام ناوڕاسیش 1.68 دۆلار و وە رێژەی 2.55% بەرزەوبوی رەسیە 67.53 دۆلار.
نرخ نەفت وەردەوامە ل داوەزیان لە دوو دانیشتین وەرین، هنای پەستان خریارە بان پلان ئۆپک ئەرا زیایکردن بەرهەمهاوردن و گەشبینبوین لەباوەت رێکەفتن بازرگانی ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین.