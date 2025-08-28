خام بەسرە داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

نرخ نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 1.30 دۆلار داوزیا کە یەکسانە وە 1.94%‎‎ رەسیە 65.82 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 1.30 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە 1.84% ‎رەسیە 69.27 دۆلار.

نرخ نەفت داوەزیا، وە مدوو ئەوەگ بازرگانەیل تەقەلادان هیندیستان هاوردەکردن فەت لە روسیا بوسنێد،، لە هەمان وەخت چاودێرەیل بازاڕ هووشداریدان لە ئەگەر زیایبوین دابینکردن نەفت جەهان لە چەن مانگ ئایندە.

نرخ نەفت خام برێنت 67.52 دۆلارە لەهەمان وەخت نرخ خام ئەمریکی 63.57 دۆلار.