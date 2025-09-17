خام بەسرە بەرزەوبوی لەناوین جیگیربوین نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەبان جیگیربوین نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خا قورس بەسڕە 1.57 دۆلار کە یەکسانە وە 2.46%‎‎ بەرزەوبوی و رەسیە 65.31 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرە 1.57 دۆلار یەکسانە وە 2.35% ‎بەرزەوبوی رەسیە 68.41 دۆلار.

نرخ نەفت جیگیربوی دویای ئەوەگ زیاتر لە 1% بەرزەوبوی لە دانشتنەیل وەرین وە مدوو پەلامارەیل درۆنەیل وە بان بەندەر و پاڵاوگەیل روسیا، بازرگانەیل چەوەڕێ کەمکردن رێژەی سوود چەوەرێکریاگ کەن وەلایەن بانک ناوەندی ئەمریکا.

نرخ خام برێنت رەسیە 68.46 دۆلار و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 64.51 دۆلار.