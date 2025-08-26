خام بەسرە بەرزەوبوود وەگەرد داوەزیان نەفت لە بازاڕەیل جەهان

2025-08-26T08:23:41+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین وەخوەی دی وەبان داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 27 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە  0.41%‎‎ رەسیە66.63 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس   27 سەنت کە یەکسانە  0.39% ‎رەسیە 70.18 دۆلار.

نرخ نەفت داوەزیا لەدویای بەرزەوبوینی نزیکەی  2%  لە دانیشتن وەرین ناوەین چەودێری دویزیگ لە مامەلەکردنەیل  ئەوزەڵکردن مەرافەیل ناوەین روسیا و ئۆکرانیا و کاریگەری وەبان دابینکردن سزەمەنی ناوچەگە.

نرخ خام برێنت رەسیە 68.64 دۆلار، و نرخ خام ئەمریکی رەسیە64.64 دۆلار. .

