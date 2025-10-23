‏خاسەوبوین نرخ نەفت خام بەسرە وە پاڵپشتی بەرزەوبوین نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 1.6 دۆلار وە رێژەی 1.77%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 61.4 دۆلار، هەمیش نرخ خام ناوڕاس 1.6 دۆلار وە رێژەی 1.73% ‎بەرزەوبوی رەسیە 62.19 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان وە رێژەی 3%، بەرزەوبوی لە دانیشتن وەرین دەسکەفت وەدەس هاورد، لەدویای ئەوەگ هیند دەسکرد وە وەپیاچگا سەنینەیلی لە نەفت رووسیا لەدویای دانان باج وڵاتە یەکگرتگەیل وەبان کۆمپانیایەیل "روسنەفت" و"لوك ئۆیل" وە مدوو جەنگ لە ئۆکرانیا.

