حەویجە.. کوشیان دوو ژن مووسڵی وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن

شەفەق نيوز - كەركوك

قەزای حەویجە لە باشوور خوەرئاوای پارێزگای کەرکوک، ئیوراەی ئمڕوو شەممە، رویداویگ هاتوچو دڵتەزن وەخوەی دی، بویە مدوو کوشیان دوو ژن و زەخمداری سێ کەس لە یەک بنەماڵە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداو پلیان ماشینیگ مارکەی کیا لەبان ری مەنزلە لە قەزای حەویجە وەدویری نزیکەی 65 کیلۆمەتر وەرەو باشوور خوەرئاوای کەرکوک، بویە هوکار کوشیان ژن و داڵگ رانندەگە، و زەخمداری سێ کەس ترەک لە خود خیزانەگە.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو خیزان کەلەمەدیە خەڵک شار موسڵ بوین، هەناێ لەناو ری بوینە لە یەکیگ لە ئاوایەیل لە قەزای حەویجە مووچەی رویداوەگە، وتیش: تیمەیل فریاکەفتن و وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و دوو تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بردن، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی گشتی حەویجە بریان.

دیاری کرد کە لێکولینەوەی سەرەتایی نشان دا کە رویداوەگە لەوەر ئەوە بویە کە لەوەر تونی ژیانی ماشینەگە لەدەس دەرچگە، و چەن گلەیگ لە کەنار ریەگە پلیاس.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو. ریە رخباترین ریەیلە لە ناوچەگە، و هەمیشە رویداو لەناوی بوود، لەوەر نەوین رووشنایی و تابلۆی ئاگادارکردن و کڕەیل هاتوچو.