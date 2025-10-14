حکومەت قەرەبوو کشاوەرزەیل مەرەزە ئەرا ساڵ 2025 مەرەقەز کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، رەزامەنی ئەرا مەرەقەزکردن قەرەبوو دارایی ئەرا کشاوەرزەیل مەرەزە دا ئەرا ساڵ 2023.

نویسنگەی محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەنجومەن لە دانیشتن هەفتانەی ئاسایی ئمڕوو، رەزامەنی دریا ئەرا مەرەقەزکردن قەرەبوو دارایی کشاوەرزەیل مەرەزە لە پارێزگایەیل دیوانیە، موسەنا، نەجەف، ئەرا ساڵ 2023.

لەلای خوەییش، عەباس جەبر مالکی وەزیر کشتوکاڵی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: حکومەت رەزامەنی دا ئەرا خەرجکردن 50% لە بەش قانجاز ئەو فەرمانبەرەیلە ئەرا ساڵەیل 2020 تا 2024 بیریەێد، دیاری کرد کە ئی بەشە لە قانجاز کۆمپانیای ئامێرەیل کشاوەرزی و کۆمپانیای ما بين النهرين ئەرا تویەم تیەێد.