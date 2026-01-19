‏حکومەت عراق ناو پزیشکەیل 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، ناو پزیشکەیل دەرچگە گشتیەیل ساڵ 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان لەدویای بڕیار بودجەی دارایی وڵات.

‏ئەمینداریەتی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وە پشت بەسان وە کتاو فەرمانگەی کاروبار ئەنجومەن وەزیرەیل و لیژنەیل، ئەنجومەن وەزیرەیل بڕیاردا وەپای شمارە (15) ساڵ 2026، و کتاو فەرمانگەیل پلاندانان و گەشەوەپیدان سامانەیل، بڕیاردا وە خانەنشینەیل وەرد پزیشکەیل دەرچگ ساڵ

‏ 2023 و2024 کە ناویان لە لیستەگە هاتگە".

‏وتیش؛ " پزیشکەیل دامەزراننیان وەشیوەی فەرمی بوود لەدویای بڕیار یاسای بودنەی گشتی، وەگەرد هەژمارکردن ڕێککەفت گرێبەست ئەرا خزمەت پلەبەندیی پزیشکی، و خەرجکردن مووچەیلیان وەپای بڕیارەیل شمارە (٣١٥) ساڵ٢٠١٩."

‏