‏حکومەت عراق ناو پزیشکەیل 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان

‏حکومەت عراق ناو پزیشکەیل 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان
2026-01-19T12:43:08+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، ناو پزیشکەیل دەرچگە گشتیەیل ساڵ  2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان لەدویای   بڕیار بودجەی دارایی وڵات.

‏ئەمینداریەتی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وە پشت بەسان وە کتاو فەرمانگەی کاروبار ئەنجومەن وەزیرەیل و لیژنەیل، ئەنجومەن وەزیرەیل بڕیاردا وەپای شمارە  (15) ساڵ 2026، و کتاو فەرمانگەیل پلاندانان و گەشەوەپیدان سامانەیل، بڕیاردا وە خانەنشینەیل وەرد پزیشکەیل دەرچگ ساڵ 

‏  2023 و2024 کە ناویان لە لیستەگە هاتگە".

‏وتیش؛ " پزیشکەیل دامەزراننیان وەشیوەی فەرمی بوود لەدویای بڕیار یاسای بودنەی گشتی، وەگەرد  هەژمارکردن ڕێککەفت گرێبەست ئەرا خزمەت پلەبەندیی پزیشکی، و خەرجکردن مووچەیلیان وەپای  بڕیارەیل  شمارە (٣١٥) ساڵ٢٠١٩."

