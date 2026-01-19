حکومەت عراق ناو پزیشکەیل 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، ناو پزیشکەیل دەرچگە گشتیەیل ساڵ 2023 و2024 بەربژێرکریاگ ئەرا دامەزرانن راگەیان لەدویای بڕیار بودجەی دارایی وڵات.
ئەمینداریەتی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وە پشت بەسان وە کتاو فەرمانگەی کاروبار ئەنجومەن وەزیرەیل و لیژنەیل، ئەنجومەن وەزیرەیل بڕیاردا وەپای شمارە (15) ساڵ 2026، و کتاو فەرمانگەیل پلاندانان و گەشەوەپیدان سامانەیل، بڕیاردا وە خانەنشینەیل وەرد پزیشکەیل دەرچگ ساڵ
2023 و2024 کە ناویان لە لیستەگە هاتگە".
وتیش؛ " پزیشکەیل دامەزراننیان وەشیوەی فەرمی بوود لەدویای بڕیار یاسای بودنەی گشتی، وەگەرد هەژمارکردن ڕێککەفت گرێبەست ئەرا خزمەت پلەبەندیی پزیشکی، و خەرجکردن مووچەیلیان وەپای بڕیارەیل شمارە (٣١٥) ساڵ٢٠١٩."