‏حکومەت عراق دەوام فەرمی رووژ دووشەممەی هەفتەی ئایندە کەێدە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەمینداری گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، دەوام فەرمی رووژ دووشەممەی ئایندە بڕوار 16 ئازار 2026 کردە پشوو.

‏لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت راگەیان، بڕیارە دەوام فەرمی ، رووژ دووشەممە، 16 ئازار 2026 لە وەزارەتەیل و لایەنەیل پەیوەنیدار وە وەزارەت و پارێزگایەیل پشوو فەرمیە، هاوکات وەگەرد یاد ئەو تاوانە کە رژێم بەعس سەدام وەرانوەر وە میلەت عراقی ئەنجامیدا، جویر کۆمەڵکوشییەیل (هەڵەبجە، ئەنفال، قەورەیل وە کۆمەڵ، ڕاپەڕین شەعبانیە، کوشتن زانایەیل و پەلاماردان حزبەیل).

‏وتیش؛ ئی پشووە وە پشتبەسان وە بڕگە مادەی (1/ یەکەم/ ل) لە یاسای پشووە فەرمییەیل شمارە (12ی ساڵ 2024) دەرچگە.

‏

‏