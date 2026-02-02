حکومەت رینمایی پشتبەسین وە وزەی پاک دەێد لە فەرمانگەیل حکومەتی

شەفەق نيوز- بەغداد

هەڵۆ عەسکەری وەزیر ژینگەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە حکومەت فەرمان داگەسە وەزارەتەیل وە کەمەوکردن زوور وەبان تووڕ کارەبای نیشتمانی، ئەوەیش وە پشتبەسین وە وزەی پاک، و وەکارهاوردن ئامێرەیل وزەی خۆر لەبان بینایەیلیان.

عەسکەری ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل، فەرمان وەگشت وەزارەتەیل و فەرمانگەی حکومی دا کە پشت وە سەرچەوەیل وزەی پاک بوەسن، و ئامێر وزەی خۆر لەبان بینایەیلیان بنەنن، ئەرا وەپشتدەسخستن وزەی کارەبا و کەمکردن زوور لەبان تووڕ نیشتمانی.

دیاری کرد وەزارەت ژینگە وە هاوکاری وەرد بانک ناوەندی عراق، هەڵمەت قەرز ئاسان ئەرا هاوڵاتیەیل وە سوودەیل کەمیگ مەرەقەز کردن، تا بتوانن ئامێرەیل سیستەم وزەی خۆر ئەرا ماڵەیلیان بسینن، وەگەرد هاتن زیاییگ ئەرا ئی هەڵمەتە.

عەسکەری دیاری کرد کە سزانن سزەمەنی و دەردان گاز دیاردەی گیرهاتن گەرمی و بەرزەوبوین پلەی گەرمی دروس کەێد، کە وە بەدی لەبان ژینگەی عراق شکێدەو، دووپاتیش کرد لە گرنگی فراوانکردن لە وەکارهاوردن وزەی پاک ئەرا کارەبا جویر گامیگ بنەڕەتی ئەرا مقیەتیکردن ژینگە و کەمەوکردن کاریگەریەیل ئاڵشتبوین کەشوهەوا.

پارەکە، سودانی فەرمان دا وە دیارکردن پارچە زەویەیلیگ ئەرا پڕۆژەیل وزەی خۆر لە بەغداد، ئەوەیش لەناو گردەوبوینیگ ئەرا باسکردن لە چارەسەرەیل زیرەک لە وەڕیەوبردن وزەی نووەوبوی، لە ئامادەکاری ئەرا وەرز تاوسان.