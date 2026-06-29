حکومەت: دەسگیرکردن 21 توومەتبار لە هەڵمەت نەهیشتن گەندەڵی.. و مینەکردن لەشۊن کەسەیلیگ ترەک وەردەوامە

شەفەق نیوز - بەغدا

حەیدەر عەبوودی، قسەکەر وەناو حکومەت عراقی، ئمڕوو دوشەممە، دووپات کرد، کە حکومەت وەردەوامە لە نەهیشتن گەندەڵی و مقیەتیکردن ماڵ گشتی، لە وەختیگ دووپات کرد لە دەسگیرکردن 21 کەس لەناو پرۆسەی "سەولەت ئەلفەجر".

عەبوودی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، وت، کە "فەرمانەیل دەسگیرکردن بۊنە مدوو دەسگیرکردن 21 توومەتبار لە وەختیگ هێمان شمارەیگ لە کەسەیل واینە، و دەزگا تایبەتمەنەیل وەردەوامن لە پرۆسەیل مینەکردن لەشۊنیان".

دیاری کرد کە "حکومەت عراقی وەردەوامە لە جیوەجیکردن پابەندییە دەستوورییەگانی لە مقیەتیکردن ماڵ گشتی، و تەقەلایەیل نەهیشتن گەندەڵی ئمڕوو جیاوازە لەوەگ کە وەرجە ئیسە بۊە"، و دیاری کرد کە "سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، عەلی زەیدی، رێنمایی دا وەزارەت دارایی ئەرا دروسکردن هەژماریگ تایبەت ئەرا دانان ئەو پۊلەیلە کە گلەو دریانە لەو توومەتبارەیلە لە دۆسیەیل دەسخستن سامان ناڕەوا".

عەبوودی ئاشکرا کرد، کە "لێکۆڵینەوەیل بۊنە مدوو ئاشکراکردن توڕیگ لە گەندەڵەیل و دەسکارییکەرەیل وە ماڵەیل گشتی"، و زیای کرد کە "پرۆسەی (سەولەت ئەلفەجر) دەرئەنجامەیل بەردار وەدەس هاورد، و وە هەماهەنگی وەگەرد ئەنجومەن دادوەری باڵا و ئەنجومەن نوێنەرەیل جیوەجی کریا".

وەردەوام بۊ و وت کە "پرۆسەی سەولەت ئەلفەجر وینەی نەیاشتیە لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە"، و دیاری کرد کە "تەقەلایەیل نەهیشتن گەندەڵی لەی ئاستە نیەوسن، و وەردەوام بوون ئەرا شۊنگیری گشت گەندەڵەیل و گلەوداین ماڵەیل گشتی".

عەبوودی کووتایی وە قسەیلی هاورد و وت کە "پرۆسەی سەولەت ئەلفەجر پشت بەسا وە دانپیانانەیل توومەتبار عەدنان جمیلی، کە لە لێکۆڵینەوەیل دایەسەی، و کەسایەتییەیل سیاسی و پەرلەمانی ئاشکرا کرد کە دەسیان لەناو گەندەڵی بۊە"، و دووپات کرد کە "پرۆسەگە پەیوەندی نەیرێد وە سەردان سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل ئەرا واشنتۆن لە مانگ ئایندە".

بەغدا و چەن پارێزگایگ ترەک، شەفەق دۊکە یەکشەممە، هەڵمەتیگ فراوان ئەرا دەسگیرکردن وەخوەیان دین کە وەرپرسەیل سیاسی و پەرلەمانتارەیل و پياوەیل کار گردەو، کە وەسف کریا وە یەکیگ لە گەوراترین پرۆسەیل نەهیشتن گەندەڵی لە ساڵەیلیگەو، کە توڕەیل توومەتبار وە وەهەدەردان ماڵ گشتی و قاچاخکردن ملیارا دۆلار کەنە ئامانج، لە ناوڕاس نیشانەیل لەبان ئەوە کە شایەت لێکۆڵینەوەیل دریژە بکیشن ئەرا رەسین وە کەسایەتییەیل لە ئاستەیل باڵا لە دەوڵەتەگە.

زەیدی، لە دانیشتن ئەنجومەن وەزیرەیل دۊشەو، دووپات کرد کە هەڵمەتەگە نوێنەرایەتی "گام یەکەم" کەێد لەناو دۆسیەی نەهیشتن گەندەڵی، و لە وەختیگ پەیمان دا وە وەردەوامبۊن رێکارەیل ئەرا گلەوداین ماڵ گشتی، دەزگا چەودیارەیل ئەرکدار کرد ئەرا پیشوازیکردن هەر نیشانەیگ کە پەیوەندی وە ئەدای حکومی یا ئەدای وەزارەتەیل دیرێد، ئەرا ئاشکراکردن گەندەڵی یا کەموکوڵی.