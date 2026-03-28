حەکیم: وەئامانجگردن ماڵ نێچیرڤان بارزانی گەشەکردنیگ رخدارە هەڕەشەی ئاسایش عراق کەێد

سەرۆک رەوت حیکمە عەمار حەکیم و هاوپەیمان "عەزم"، ئمڕوو شەمە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کردن، و داوا کردن وە ئاشکراکردن وردەکاریەیل رویداوەگە و پرسیارکردن لە لایەنە وەرپرسەیل و قایمکردن ئاسایش.

حەکیم لە بەیاننامەیگ وت: وە تونی شەرمەزار ئەو دەسدرویژیە کەیمن کە ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک کردیەسە ئامانج، و وە کاریگ رخدار زانمەی کە هەڕەشە لە ئاسایش عراق و ئارامیی کەێد و شکانن سەروەری نیشتمانیە، و دووپات کرد لەبان گرنگی زیایکردن تەقەلا ئەمنییەیل ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش وڵاتەگە و قایمکردن ئارامیی.

لە لاییگ ترەک، هاوپەیمان "عەزم" شەرمەزاری و رکداری خوەی ئەرا پەلامارەگە نیشان دا، و وە دەسدرویژییگ رخدار زانستەی کە هەڕەشە لە ئاسایش و ئارامی وڵاتەگە کەێد و تەقەلایەیل ئارامەوکردن و مقیەتیکردن ئاشتی ناوخۆیی رمنێد.

هاوپەیمانییەگە دووپات کرد لە گرنگی ئاشکراکردن وردەکاریەیل رویداوەگە و پرسیارکردن لە لایەنە وەرپرسەیل وەپەی یاسا، وەگەرد قایمکردن هەماهەنگی ناوەین حکوومەت فیدراڵی و حکوومەت هەرێم ئەرا دڵنیابوین لە نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە کارەیلە و مقیەتیکردن ئاسایش هاووڵاتیەیل و دامەزراوەیل.

هاوپەیمان "عەزم" دیاری کرد لەبان گرنگی نواگیریکردن هەر تەقەلایگ ئەرا کیشانن عراق وەرەو ناو ململانێیەیل هەرێمی، و کارکردن ئەرا قایمکردن بەرەی ناوخۆیی و زاڵکردن زوان ئارامەوکردن و دیالۆگ وە جویریگ کە مقیەتی ئارامی عراق و ئاسایش نیشتمانیی بکەێد.