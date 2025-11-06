حەشد شەعبی لیژنەیگ ئەرا قەرەبووکردن زەردمەنەیل تەقینەوەی جەرف ئەلنەداف دانەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەسەی حەشد شەعبی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان لیژنەیگ مەیدانی دروسکردیە تایوەت وە زەردمەنەیل و قەربویکردن زەرمەنەیل رویداو تەقینەوەگەی ناوچەی جەرف ئەلنەداف.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لیژنەگە دەسوەجی دەسکردیە وە کارەیلی وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل ناوخوەیی و ئەمنی ئەرا ئامار زەردەیل وە هویردی، و قەرەبووکردن خاوەن ماڵ و مولکەیل گشت ئەو هاوڵاتیەیلە لە رویداووەگە کاریگەربوین.
دەسەی حەشد شەعبی دووپاتکد، لەوەر سەلامەتی هاوڵاتیەیل و ماڵومولکیان، چەودێریکردن گەل عراقی وەردەوامە لە گشت بارودۆخیگ لە کناریان وسیمن.
رووژ سێشەممەی وەرین تەقینەوە لەناو یەکیگ لە بنکەیل حەشد شەعبی باشوور خوەرهەڵات بەغدا رویدا بویە مدوو کوشیان سێ کەس و زەخمداری دوو کەس.