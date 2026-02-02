حەشد شەعبی یەکیگ لە ئەندامەیل حزب بەعس لە موسڵ گرێد

شەفەق نيوز- نەینەوا

وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی سەروە زانیاریەیل دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو دووشەممە، یەکیگ لە ئەندامەیل حزب بەعس قەیەغەکریای لە ساڵ موسڵ دەسگیر کرد. وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسگیرکردن ئەو توومەتبارە وەپەی فەرمانەیل مادەی (10) لە یاسای قەیەغەکردن حزب بەعس هات، و دویای وەرگردن مووڵەت دادوەری.

وتیش: ئەو توومەتبارە وەناو (م.ب.غ)، وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی دەسگیر کریا، دووپاتیش کرد کە ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کردن و دریا دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.