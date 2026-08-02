‏حەشد شەعبی بنکەییلی لە نەینەوا چووڵ کەێد و چوودە شوینەیليگ ترەک لە رخ گورزەیل ئەمریکا

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏ سەرچەوەیگ لە حەشد شەعبی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکراکرد تەمەیل لەناوکاو وەلایەن فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل نەینەوا سەر وە حەشد شەعبی دەرچگە ئەرا چووڵەوکردن بارەگا و پێکهاتەیل سەر وەخوەیان وە تەواوی لە پارێزگاگە، یەیش لەوەر ئەو پەلامارەیل یا گورزەیلە کە هاتێ وەلایەن ئەمریکا ئەنجام بیریەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، تەمەیەگە ئاگادارکردن شوینە ناسکەیل گرێدەو وەرەو بارەگارەیل شوینگر و دوارە جیگرکردن هێزەیل لەناوی وەشیوەی خێرا، وەرد مەنسن پاسەوانی کەمیگ لەبان بارەگا سەرەکیەیەیل کە یەک تا دوو پاسەوانە ئەرا هەر بینایگ، ئەرا دویرەوبوین لە هەر زەردیگ گیانی لە وەخت وە ئامانجگردن.

‏فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل داوا لە سەرۆک حکومەت عەلی زەیدی کرد، ئاست ئاگادارکردنەوە لە گشت کەرتە سەربازیەیل بەرزەوبکەێد جویر ئامادەکاری ئەگەر لەناوکاو.

‏

‏

‏