"حوت" کەفتە چنگ ئاسایش لەدویای دزیکردن لە چەن بنکەیگ مووچە لە بەغدا

‏‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کەسیگ وەناو "حوت" کە توومەتبارە وە ئەنجامداین زنجیرە کردەوەیگ دزیکردن لە چەن بنکەیگ بەشەوکردن مووچە لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل توەنستن "حوت" دەسگیربکەن لەدویای دانان کوڵەیگ ئەرای، وتیش توومەتبار دزی لە بنکەی "کیکارت" نوسینگەیل لە کویچەی شوعلە و حوریەو فرەیگ ناوچەیل کەرخ لە بەغدای پایتەخت کردیە.

‏وتیش، توومەتبار دان دانایە وە ئەنجامداین کارەیل فرەیگ خەڵەتانن، دیاریکرد هەواڵگێری رادەس بنکەی پۆلیسی کردیە لە حوڕیە وەپای رێکارەیل یاسایی.

‏