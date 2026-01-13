"حوت" کەفتە چنگ ئاسایش لەدویای دزیکردن لە چەن بنکەیگ مووچە لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کەسیگ وەناو "حوت" کە توومەتبارە وە ئەنجامداین زنجیرە کردەوەیگ دزیکردن لە چەن بنکەیگ بەشەوکردن مووچە لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل توەنستن "حوت" دەسگیربکەن لەدویای دانان کوڵەیگ ئەرای، وتیش توومەتبار دزی لە بنکەی "کیکارت" نوسینگەیل لە کویچەی شوعلە و حوریەو فرەیگ ناوچەیل کەرخ لە بەغدای پایتەخت کردیە.
وتیش، توومەتبار دان دانایە وە ئەنجامداین کارەیل فرەیگ خەڵەتانن، دیاریکرد هەواڵگێری رادەس بنکەی پۆلیسی کردیە لە حوڕیە وەپای رێکارەیل یاسایی.