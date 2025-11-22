حزب دەعوە وەشیوەیگ فەرمی مالکی ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل کاندید کەێد

شەفق نيوز - بەغداد

ئەنجومەن شورای حزب دەعوەی ئیسلامی، بڕیار کاندیدکردن نوری مالکی سەکرتێر گشتی حزبەگە ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل لە حکومەت هاتگ عراق کاندید بکەێد.

حزبەگە لە بەیاننامەی کوڵیگ، ئمڕوو شەممە، شەممە وت: ئەنجومەن وەگشتی ئەو بڕیارە دا.

کاندیدکردن مالکی وەگەرد رەسینی ئەرا شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان تیەێد، ئەرا دانوسەنین لە باوەت دروسکردن حکومەت نوو عراق، دویای هەڵوژاردن پەرلەمان لە 11ی تشرین دویەم.

لە رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، سەرچەوەیگ ئاگادار خەوەردا لە دیارترین سێ کاندید ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل، و دیاری کرد کە لە هەفتەی ئایندە جویلە کەفێدە ناوەین گشت هیزەیل سیاسیی ئەرا دیاریکردن سێ سەرۆکایەتی.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە سێ کاندید هەس ئەوەسا لەناو چوارچیوەی هەماهەنگی دەنگدان لەبانیان کریەێد، ئەوانەیش هەرلە محمد شیاع سودانیە کە دەسەلاتی تەواو بویە، و نوری مالکی سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، و حەمید شەتری سەرۆک دەزگای هەواڵگری.