جەنگ هووزانەی گەورەیگ لە میسان و هیزەیل ئەمنی سەختی لە کۆنتڕوڵکردنی دوینن

شەفەق نيوز- ميسان

سەرچەوەیگ ئەمنی، شەو جمعە، خەوەردا لە جەنگ هووزانەی گەورەیگ لە پارێزگای میسان، بویەسە مدوو زەخمداربوین کەسیگ لەلای کەمەو، وەگەرد وەردەوامی ژاوەژاو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەنگەگە کەفتە ناوەین دوو هووز غوالب و حرێشی وە ناوچەی خزمی لە ناخیویل سەلام باشوور میسان، وتیش لەبان تووڵەسەنین هووزانەی کوینەیگ ناوەین ئەو دوو لایەنە دووارە بویەسە جەنگیان.

وتیش: هیزەیل ئەمنی روی وەرەو شوین رویداوەگە کردن تا جەنگەگە کۆنتڕۆڵ بکەن، وەگەرد سەختیەیلیگ لە کۆنتڕۆڵکردن ناوچەگە.