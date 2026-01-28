جەنگ هووزانەی سەختیگ لە باشوور عراق دەسوەپی کرد

شەفەق نيوز– زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە قومیان جەنگیگ هووزانەی سەختیگ ناوەین ئێڵ "بەنی سەعيد" و"هیلالی" لە قەزای شەترە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تا ئیسە مدووەیل ئەو جەنگە نەزانیاس، وتیش: هیزەیل ئەمنی تویش سەختی تیەن لە ناوجیکردن و وسانن ئەو جەنگە، لە سای وەردەوامی تەقەکردن ناوەین هەردوگ لایەن.

وتیش: تا وەخت ئامادەکردن خەوەرەگە تەقەکردن وەردەوامە، وەبی رەسین زانیاری لە کەفتن قوربانی لە رز ئەو دوو هووزە.