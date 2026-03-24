جەنگ لە لوبنانەو ئەرا عراق و کەنداو.. واشنتۆن پالاماردان ٩ هەزار ئامانج راگەیان و ئیران پەلامارەیلی تۊنترەو کەێد

جەنگ لە سەعاتەیل گوزەشتە فراوان بۊ، وەگەرد راگەیانن فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ک پەلامار دایە بان فرەتر لە 9000 ئامانج لە ناو ئیران لە سەرتای جەنگەو.

فەرماندەیی ناوەندی لە بەیاننامەیگ وت ک ئی پەلامارەیلە ویرانکردن یا لەکارخستن فرەتر لە 140 کەشتی ئیرانییش گردەو، لە نووترین نیشانە ئەرا فراوانبۊن هەڵمەت سەربازی ئەمریکی - ئیسرائیلی دژ وە تاران.

لە لوبنان، سوپای ئیسرائیل پەلامارە ئاسمانییەیلی ئەرا بان زاحیەی باشوور لە بەیرووت لە شەو دووشەممە و شەوەکی سێشەممە تونترەو کرد، دویای هوشداری وەرجەوەختە ئەرا چووڵکردن ناوچەگە.

لە وەرانبەر، ئیران فشارە مووشەکییەگەی ئەرا بان ئیسرائیل وەردەوام کرد، دویای پەلامارەیلیگ ک ڕەسیە شارۆچکەیل باشوور ئیسرائیل، و دەنگ فیکەی ئاگادارکردن لە قودس و ناوچەیل ترەک چەن جاریگ زیای بۊەوە.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت ک چەن چینیگ مووشەکی کلکردگە ئەرا ناوچەیلیگ ک لە تەل ئەبیب تا غیلاف غەزە و نەقەب گردەو کەێد و هێمان وەردەوامە.

کاریگەری ئی جەنگەیلە ڕەسیە کەنداویش، چۊن سعودیە راگەیان ک چوار فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان (درۆن) لە ناوچەی خوەرھەڵات خستسەسە خوار، لە خود وەخت کوێت راگەیانۊد ک شەش کڕ کلکردن کارەبا لە خزمەتگوزاری دەرچۊنە وە مدوو کەفتن پارچەیل پاشماوە دویای وەخوارخستن درۆنەیل.

یەیش کەمیگ دویای قسەیل دۆناڵد ترەمپ هات لەباوەت "دانوسەنین فرە بەرهەمدار" ناوەین ئەمریکا و ئیران، و وتنی ک "هەفت (دەرفەت) راستەقینە هەس ئەرا رەسین وە رێککەفتن" ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگ.

نرخ نەفت ک کەفتە وەر کاریگەری ئی کێشە، دویای قسەیل سەرۆک ئەمریکی هاتە خوار، بەڵام وەزارەت دەیشت ئیران ئەنجامدان هەر چەشنە دانوسەنینیگ درووزن کرد.

عراقیش وەو شیوە کەفتە وەر تژی، وە ری پەلاماردان بارەگای حەشدی شەعبی لە پارێزگای ئەنبار ک بۊە مدوو کوشیان و زەخمداربۊن شمارەیگ کەس و وەرپرسەیل.

هەرلیوا شمارەیگ لە ئەندامەیل حەشد زەخمدار بۊن لە پەلاماریگ ترەک لە ناوچەی جورف سەخر لە باکوور پارێزگای بابل.

لەلاییگ ترەک، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت ک بنکەیگ ئۆپۆزسیۆن کوردی ئیرانی کەفتیەسە وەر پەلامار مووشەکی ئیرانی لە سۆران نزیک هەولێر.

لە وەرانوەر، سەرچەوەیل ئەمنی و ناوخوەیی، ئیوارەی دووشەممە ێاگەیانن ک بنکەی خەراب ئەلجیر لە دەورگرد قامیشلۆ لە سنوور پارێزگای حەسەکە لە باکوور خوەرھەڵات سووریا، کەفتیەسە وەر پەلامار هەفت مووشەک ک لە خاک عراقەو وەشیاوێن.

وەپەی قسەی سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز "پەلامارەگە راستەوخۆ بنکەگە کردە ئامانج ک لەناوی دەنگ چەنین تەقینەوەیگ لە ناو بنکەگە ژنەفیاس، بی ئەوەگ تا ئیسە زانیاری ورد لەبان بڕ زیانەیل بوود".

سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک لە عراق ئاشکرا کرد ک ئەو بنکە کریاسە ئامانج فڕۆکەخانەبگ دیرێد و وەرجەیە هیزەیل ئەمریکی وەکاری هاوردگە وەرجە ئەوەگ لە ماوەی گوزەشتە لە ناوچەگە بکیشنەو.