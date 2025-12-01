جیگر وەزیر دەیشت ئەمریکا رەسێدە بەغداد

شەفق نيوز- بەغداد

مایکڵ ریگاس جیگر وەزیر دەیشت ئەمریکا رەسیە بەغدای پایتەخت، لە سەردانیگ ئەرا پاڵپشتیکردن هاوبەشی ناوەین بەغداد و واشینتۆن، و پشتگیری تەقەلایەیل هاوبەش ئەرا پاڵپشتیکردن سەروەری و ئارامی و گەشەکردن لە وڵات.

جوشوا هارس جیوەجیکار کاروبارەیل باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عراق لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد پیشوازی لە ریگاس کرد، وەگورەی پۆستیگ لەبان ئێکس بڵاوی کرد.

لە پۆستەگە وتیش: ئی سەردانە پاڵپشتی لە پەیوەندیەیل ناوەین ئەمریکا و عراق کەێد، لەڕی پەیوەندیکردن وەرد سەرکردەیل و کۆمەڵگەیل ناوخوەیی، ئەرا پشتگیریکردن ئامانجەیل هاوبەش و پەیوەندیدار وە وەجیهاوردن سەروەری و گەشەکردن.

لە رووژ 25 تشرين دویەم گوزەشتە، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد دووپات کریا کە ئەوەسا ریگاس زەنجیرەیگ لە دیدارەیل ئەنجام دەێد وەگەرد گەورە وەرپرسەیل عراقی، لەبان ریڕەوی شوینەیل دیبلۆماسی ئەمریکا لە عراق.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئەوەسا ریگاس بەشداری کەێد لە وازکردن قونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر، لەناو گامەیلیگ کە دووپات کەن، وەگورەی واشینتۆن، لەبان پەیوەندیەبل درویژماوە وە پشتگیریکردن عراق و هاوبەشی ئەمریکا وەگەرد هەرێم کوردستان.