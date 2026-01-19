جیگیربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 147450 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 148000 هەزار دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 147000 هەزار دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسەیل جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 147550 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 147450 دينار.