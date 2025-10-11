جیگیربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141600 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بویر کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142500 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141350 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دينار.