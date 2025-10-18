جیگیربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و داوەزیان کەمیگ لە هەولێر

شەفەق نيوز– بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممەر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان وەشیوەی کەمیگ داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141,600 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، 142,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار داوەزیان کەمیگ توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 1 دۆلار ئەمریکی رەسیە

وفي أربيل، سجل الدولار 141,350 دينار عراقی، و نرخ سەنینی 141,250 دينار.