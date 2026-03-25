جیگیربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

شەفەق نیوز - بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان 154،500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155،000 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154،000 دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بی، ک نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154،500 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154،400 دینار.