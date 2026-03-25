جیگیربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
شەفەق نیوز - بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان 154،500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155،000 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154،000 دینار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بی، ک نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154،500 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154،400 دینار.