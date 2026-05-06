جیگیربوین نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ دۆلار لە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت جیگیر بوی کە رەسیە 153,100 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی، کە هەر خود نرخ دویەکە سێشەممەس.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلا بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,300 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,150 دينار.