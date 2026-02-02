جیگیربوین نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

شەفەق نيوز- بەغداد

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 149000 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 149500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 148500 دينار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 148950 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 148750 دينار.