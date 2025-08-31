‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە ،لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 700 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 696 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 670 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 666 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 700 ـ 710 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 670 - 680 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 720 هەزار دینار، و عەیار 21 رەسیە 688 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 589 هەزار دینار.