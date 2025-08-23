‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە ،لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر جێگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 679 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 675 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوی توومار کرد لەپای 649 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 645 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 680 ـ 690 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 650 - 660 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 705 هەزار دینار، و عەیار 21 رەسیە 673 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 577 هەزار دینار.

