‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی، ئمڕوو یەکشەممە، جیگیربوی.

‏ پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 806 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 802 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 776 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 772 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 805 ـ 815 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها 785 - 775 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 857 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 818 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 700 هەزار دینار.

‏