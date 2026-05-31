‏جیگربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز/ بەغداد/ هەولێر

نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 990 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 960 و 970 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 955 دینار و نرخ سەنینی 951هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزیا، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 1.021 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 975 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 835 دینار.

