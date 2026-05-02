‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 996 دینار و دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 992 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوی توومار کرد لەپای 966 دینار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 962 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 995 و 1.005 ملیۆن، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین 965 - 975 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 1.140 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.046 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 855 هەزار دینار.

