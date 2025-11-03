‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 795 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 791 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 765 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 761 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 795 ـ 805 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 765 - 775 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 838 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 800 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 685 هەزار دینار.

‏

‏