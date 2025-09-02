‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

شەفەق نیوزـ بەغداد/ هولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 706 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 702 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 676 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 672 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 710 هەزار دینار و 620 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 680 هەزار دینار و 690 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزیا، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە

‏731 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 698 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 598 دینار.

