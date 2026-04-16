‏جیاوازی نرخ دۆلار ناوەین بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153,350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن، هەمان نرخ شەوەکی بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیربوی، نرخ فرووشتن رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزی و نرخ فرووشتنی رەسیە 153,350 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 153,150 دينار وەرانوەر 100 دولار.

