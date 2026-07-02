جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز
نرخ ئدۆلار ئەمریکی وەرانبەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، لە بەغدا داوەزی و لە هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 154,750 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، نرخ دۆلار لە رووژ دویەکە چوارشەممە، 155,100 دینار بوی".
لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 155,250 دینار جێگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 154,250 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.
لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل داوەزی نرخ فرووشتن رەسیە 154,950 دینار، و نرخ سەنینش 154,900 دینار بوی وەرانبەر هەر 100 دۆلاریگ.