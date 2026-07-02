‏جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز

‏​نرخ ئدۆلار ئەمریکی وەرانبەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، لە بەغدا داوەزی و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏​پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 154,750 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، نرخ دۆلار لە رووژ دویەکە چوارشەممە، 155,100 دینار بوی".

‏​لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 155,250 دینار جێگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 154,250 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.

‏​لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل داوەزی نرخ فرووشتن رەسیە 154,950 دینار، و نرخ سەنینش 154,900 دینار بوی وەرانبەر هەر 100 دۆلاریگ.

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