جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد دەسوەپیکردن دەوام فەرمی
بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، وەگەرد کووتاییهاتن پشوو جەژن و دەسوەپیکردن مامەڵەیل بازرگانی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 154،500 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، لە وەختیگ کە بازاڕەیل ئەرا پشوو بەسیان، نرخەگە 150،000 دینار بوی".
لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل (سەیرەفە) لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 155،000 دینار جيگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 154،000 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.
لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل نزیک وە یەک تۆمار کردن نرخ فرووشتن رەسیە 154،300 دینار، و نرخ سەننیش 154،200 دینار بوی وەرانوەر هەر 100 دۆلاریگ.