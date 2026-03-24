‏جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد دەسوەپیکردن دەوام فەرمی

‏بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، وەگەرد کووتاییهاتن پشوو جەژن و دەسوەپیکردن مامەڵەیل بازرگانی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 154،500 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، لە وەختیگ کە بازاڕەیل ئەرا پشوو بەسیان، نرخەگە 150،000 دینار بوی".

‏لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل (سەیرەفە) لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 155،000 دینار جيگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 154،000 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.

‏لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل نزیک وە یەک تۆمار کردن نرخ فرووشتن رەسیە 154،300 دینار، و نرخ سەننیش 154،200 دینار بوی وەرانوەر هەر 100 دۆلاریگ.