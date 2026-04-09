‏جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە کۆتایی هەفتە

2026-04-09T14:18:25+00:00

‏شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی   و  هەولێر  جیگیربوی.       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153,250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 152,900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 153,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 152,750 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار  جیگیربوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 153,250 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 153,100 دينار وەرانوەر 100 دولار.

