جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە کۆتایی هەفتە
شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر جیگیربوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153,250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 152,900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 153,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,750 دینارعراقی .
لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار جیگیربوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 153,250 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 153,100 دينار وەرانوەر 100 دولار.