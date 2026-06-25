جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز
نرخ ئاڵوگۆڕ دۆلار ئەمریکی وەرانبەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، لە بەغدا جیگیربوی و لە هەولێر داوەزی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 156,850 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، هەمان نرخ لە رووژ دویەکە چوارشەممە بوی".
لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 157,250 دینار جێگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 156,250 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.
لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل داوەزی نرخ فرووشتن رەسیە 156,650 دینار، و نرخ سەنینش 156,550 دینار بوی وەرانبەر هەر 100 دۆلاریگ.