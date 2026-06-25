‏جیاوازی نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

بەغدا/ هەولێر - شەفەق نیوز

‏نرخ ئاڵوگۆڕ دۆلار ئەمریکی وەرانبەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، جیاوازییگ لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر نیشان دا، لە بەغدا جیگیربوی و لە هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "نرخ دۆلار لە بۆرسەی کیفاح و حارسیەی ناوەندی لە بەغدا رەسیە 156,850 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، هەمان نرخ لە رووژ دویەکە چوارشەممە بوی".

‏لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بازاڕە ناوخۆییەیل بەغدا، نرخ فرووشتن لەبان 157,250 دینار جێگیر بوی، و نرخ سەننیش رەسیە 156,250 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.

‏لەباوەت وە هەولێریش، بازاڕەیل نرخەیل داوەزی نرخ فرووشتن رەسیە 156,650 دینار، و نرخ سەنینش 156,550 دینار بوی وەرانبەر هەر 100 دۆلاریگ.

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