جویلەکردنیگ لە بەسرە وەرانوەر ئاهەنگ گورانییگ لە شارەگە

پارێزەر زورغام بەعاج، ئاگاداری لە دادگای بەسرە توومار کرد، لەناوی داوای وسانن ئاهەنگ گورانییگ کرد کە نیاز هەس گورانیچڕ عراقی محمد عەبدلجەبار وەرجە کۆتایی ئی مانگە لەناوی گورانی پیشکەش بکەێد.

وەگورەی ئەو ئاگادارکردنە وە واژوو ئەو پارێزەرەر لە رووژ 27 تشرین دویەم ئاهەنگیگ گورانی و سەمای ناڕەوا لە پارک بەسرە لاند وە ئامادەبوین گورانیچڕ محمد عەبدلجەبار وەڕیەو چوود، چوینکە ئیجویر ئاهەنگەیلیگ سووکایەتی وە بنەمایەیل و رسوومەیل حوسەینی کەن، و خوسەخهتن مەزهەبی پەیا کەن نیەزانیمن نە ها پشت ئەوە، کە کەفێدە کورد ساڵیاد مردن فاتیمەی زەهرا دویەت پەیغەمبەر ئیسلام محمد کوڕ عەبدوڵڵا، و شوی ئیمام عەلی کوڕ ئەبوتالیب ئاموزای.

وتیش: لەوەر ئەو کردەوەی تاوانیە کەکە ئی ئاهەنگە دروسی کەێد وەگەرد شگانن ئەدەب و داب گشتی گونجێد، و هەمیش تاوانە وەگورەی مادەی 373 لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ئەرا ساڵ 1969، و زاوا لە دادگای لێکولینەوەی بەسرە کرد قسەیلی لەی باوەتە توومار بکەێد.

وەرجە چەن رووژیگ، لە پارێزگای زیقار، مشتومڕیگ غافغت چالاکیەیل هونەری دروس بوی، لەبان ئاهەنگ هونەرمەن محمد عەبدلجەبارەلە ئاهەنگ پرۆپاگەندەی پڕۆژەیگ بەرهەمهاوردن،