تەڤینەوەی تەن ناشناسیک لەباشوور بەغدا وەبی زەخمداری
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خخەوەردا لە تەقینەوەی "ناشناسیگ" لەناوچەیگ نیشتەجیبوین لە باشوور بەغدای پایتەخت وەبی زەخمداری.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا شەوەکی ئمڕوو "تەن ناشناسیگ" لەناو جادە دانریاس لە نزیک مالە زیایچگەیل ناوچەی ئەبو دشیر باشوور بەغدا وەبی ئەوەگ هویچ زەخمداریگ تووماربکەن.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، وەلایەن کەسەیل نەناسریاگ فڕەدریاس و دڵڕەواکی لەناوەین هاوڵاتیەیل دروسکردیە، دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی رەسیەس شوین رویداوەگە لێدوان سکاڵاکەرەیل لەدژ کەسەیل نەناسریاگ وەرگردیە، ئەرا زانین ئەو لایەنەیل دەسیان ها پشت رویداوەگە.
وتیش، پسپۆر تەقەمەنی توەنستیە دەسبگرێد وەبان "صاعق" تەنەگە باوجی جویر تەنەگە نەتوەنستیە دیاریبکەێد تا مەوقەی وشکین تاقیگەیی.