‏تەڤینەوەی تەن ناشناسیک لەباشوور بەغدا وەبی زەخمداری

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خخەوەردا لە تەقینەوەی "ناشناسیگ" لەناوچەیگ نیشتەجیبوین لە باشوور بەغدای پایتەخت وەبی زەخمداری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا شەوەکی ئمڕوو ‌"تەن ناشناسیگ" لەناو جادە دانریاس لە نزیک مالە زیایچگەیل ناوچەی ئەبو دشیر باشوور بەغدا وەبی ئەوەگ هویچ زەخمداریگ تووماربکەن.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، وەلایەن کەسەیل نەناسریاگ فڕەدریاس و دڵڕەواکی لەناوەین هاوڵاتیەیل دروسکردیە، دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی رەسیەس شوین رویداوەگە لێدوان سکاڵاکەرەیل لەدژ کەسەیل نەناسریاگ وەرگردیە، ئەرا زانین ئەو لایەنەیل دەسیان ها پشت رویداوەگە.

‏وتیش، پسپۆر تەقەمەنی توەنستیە دەسبگرێد وەبان "صاعق" تەنەگە باوجی جویر تەنەگە نەتوەنستیە دیاریبکەێد تا مەوقەی وشکین تاقیگەیی.

