تینگی دەێدە 40 ئاوای لە باشوور دیالە و داواکارییەیل پەلە ئەرا رزگارکردن چەم خرێسان

شەفەق نیوز - دیالە

نزار لهێبی، ئەندام ئەنجومەن پارێزگای دیالە، رووژ دووشەممە، ئاشکرا کرد لە سەختی نزیکەی 40 ئاوای لەو ناوچەیلە کە کەفتنەسە باشوور ناحیەی بوهرز لە کەمئاوی تونیگ، و داوا کرد پەلە بکریەێد لە یەکلاییکردن دۆسیەی پاكەوکردن چەم خرێسان ئەرا مسۆگەرکردن رەسین ئاو ئەرا لایان.

لهێبی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "نزیکەی 40 ئاوای لە باشوور ناحیەی بوهرز، لە پارێزگای دیالە، مینەت کبشن لە تینگی لە ئەنجام هشکەساڵی و سەرپیچییەیل لەبان چەم و جووەیل دابینکەر ئاو ئەرا ناوچەگە، لە بەنداو سدوورەو تا رەسێدە بوهرز"، و دیاری کرد کە "ئاو ئیسە تەنیا رەسێدە سەنتەر ناحیەگە، لە وەختیگ ئەو ئاوایەیلە کە کەفتنەسە باشووری بی بەش لە ئاو تەواویگ میننەو".

زیای کرد کە "خەڵک ئەو ئاوایەیلە دی وە شیوەیگ نیمچە تەواو پشت بەسنە بیرەیل ئەرا دابینکردن خوازینەیل رووژانەیلیان، لە سای وەردەوامبۊن کەمئاوی و نەڕەسین هووشاوە ئاوییەیل ئەرا ناوچەیلیان".

لهێبی وتیش دا "رێککەفتنیگ هەس وەگەرد وەزارەت سەرچەوەیل ئاویی لەبان پاکەوکردن چەم خرێسان وە تەواوی، وە شیوەیگ کە مسۆگەر رەوانبۊن ئاوەگە بکەێد و رەسینی ئەرا زەوی و ئاوەیە زەرەدمەنەیل لە ماوەی وەرز ئایندە".

ئەندام ئەنجومەن پارێزگاگە داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد ئەرا "پەلەکردن لە تەواوکردن رێکارەیل پاکەوکردن چەمەگە و جیوەجیکردنی وەرجە هاتن وەرز ئایندە، و دانان چارەسەریگ بنەڕەتی ئەرا کێشەی هشکەساڵی کە هەڕەشە لە دانیشتگەیل ئاوایەیل بوهرز و زەوییە کشتوکاڵییەیلیان کەێد".

پارێزگای دیالە ئی دۊاییە خاسەوبۊنیگ ئاوی وەرچەو وەخوەیەو دی کە بەشداری لە خاسەوبوین بڕیگ لە ناوچەیلی کرد دۊای ساڵەیلیگ لە هشکەساڵی سەخت، کە دیارترینیان ئەوزەڵکردن باخەیل مەنەلیە ئەرا یەکەمین جار لە 25 ساڵەو لەوەر تافاوە ئاوییە سنوورییەیل، و گلەوخواردن ئاویاری دەرکەفتن ئاژەڵەیل دەگمەن لە ناوچەیل پارچەی سنووری.